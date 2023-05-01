Bakan Koca: "Bilkent Şehir Hastanesinde açıldığından bu yana 18 milyon 131 bin 629 muayene yapıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde açıldığı ilk günden bu güne kadar 18 milyon 131 bin 629 vatandaşın muayene edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilkent Şehir Hastanesi, sağlık sistemine 4 yıl önce kazandırıldı. 904 polikliniği, 131 ameliyathanesi, 2 helikopter pisti var. Günlük ortalama muayene sayısı 25 bin 500. Bilkent Şehir Hastanesinde açıldığından bu yana 18 milyon 131 bin 629 muayene yapıldı" ifadelerine yer verdi.