Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da bin 571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 8-14 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da bin 571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu. Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“8-14 Ocak arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.”