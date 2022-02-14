Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da bin 279,73, İzmir'de bin 229,37, İstanbul'da 894,82 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da bin 279,73, İzmir'de bin 229,37, İstanbul'da 894,82 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. 29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.”