Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı

Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Şubat arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“19-25 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”