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Bakan Koca: "Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bölgede şu an 50’şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:


“Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur."

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