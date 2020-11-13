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Bakan Koca: “Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var.

Sonucu bekleyelim” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun” ifadelerini kullandı.


Bakan Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta ise Ülkü Tamer'in şiirinden “İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür” dizeleri yer aldı.

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