Bakan Koca: “Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var”

Sonucu bekleyelim” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta ise Ülkü Tamer'in şiirinden “İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür” dizeleri yer aldı.