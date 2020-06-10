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Bakan Koca: “Covid-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19’a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı” dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Covid-19'a karşı koruyucu aşının henüz bulunmadığı uyarısında bulundu. Bakan Koca paylaşımında, “COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. Fakat salgının daha ilk döneminde, bilim, hastalığın bulaşma yolunu ve buna karşı alınacak tedbirleri bize gösterdi: Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım” ifadelerine yer verdi.

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