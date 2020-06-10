İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile görüştü.


Bakan Koca sosyal medya hesabından DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge görüştüğünü açıkladı. Koca, “DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile bugün yaptığımız görüşmede, Türkiye'nin salgına karşı yürüttüğü çalışmaları detaylı verilerle ele aldık. Ülkemizin başarısını kutlayan Kluge, seyahat kısıtlarının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağını açıkladı” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.