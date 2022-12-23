Bakan Koca duyurdu: MHRS'DEN randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, “MHRS'DEN randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere halkımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.