İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.



Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart” dedi.



Yayımlanan haritaya göre illerin dağılımı şu şekilde oluştu:


Adana: 148,67


Adıyaman: 267,37


Afyon: 228,11


Ağrı: 168,46


Aksaray: 298,34


Amasya: 212,82


Ankara: 343,08


Antalya: 47,29


Ardahan: 103,99


Artvin: 273,74


Aydın: 45,48


Balıkesir: 80,87


Bartın: 223,64


Batman: 205,07


Bayburt: 393,11


Bilecik: 259,70


Bingöl: 280,73


Bitlis: 182,91


Bolu: 310,99


Burdur: 111,95


Bursa: 135,86


Çanakkale: 88,08


Çankırı: 244,25


Çorum: 301,63


Denizli: 96,36


Diyarbakır: 154,48


Düzce: 316,42


Edirne: 82,40


Elazığ: 416,18


Erzincan: 400,97


Erzurum: 290,53


Eskişehir: 301,63


Gaziantep: 214,88


Giresun: 266,09


Gümüşhane: 317,57


Hakkari: 122,99


Hatay: 157,90


Iğdır: 115,74


Isparta: 125,82


İstanbul: 229,92


İzmir: 49,58


Kahramanmaraş: 202,37


Karabük: 298,42


Karaman: 399,73


Kars: 169,17


Kastamonu: 461,77


Kayseri: 472,26


Kırıkkale: 433,08


Kırklareli: 82,10


Kırşehir: 297,48


Kilis: 309,54


Kocaeli: 260,91


Konya: 352,57


Kütahya: 337,44


Malatya: 485,64


Manisa: 137,46


Mardin: 138,76


Mersin: 68,92


Muğla: 43,17


Muş: 234,97


Nevşehir: 300,69


Niğde: 327,84


Ordu: 236,41


Osmaniye: 166,62


Rize: 476,25


Sakarya: 307,58


Samsun: 271,22


Siirt: 74,91


Sinop: 273,49


Sivas: 394,72


Şanlıurfa: 165,80


Şırnak: 54,11


Tekirdağ: 142,54


Tokat: 377,85


Trabzon: 538,61


Tunceli: 149,80


Uşak: 161,60


Van: 46,81


Yalova: 145,26


Yozgat: 404,92


Zonguldak: 361,63

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.