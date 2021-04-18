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Bakan Koca: “Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarının olduğu haritayı paylaşarak, “Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı” dedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından vaka sayılarının 100 bin nüfusa karşılık gelen insidans haritasını paylaştı. Kısıtlama ve tedbirlerin artış hızını düşürmeye başladığını belirten Koca, “İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” ifadelerine yer verdi.

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