Bakan Koca: “Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz”

Bakan Koca, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı değerli hocamız. Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Bir an evvel aşınızı olun” paylaşımında bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, bu paylaşıma, “Sayın Bakanım Fahrettin Koca, Marmara aşısını yaptırdı, müsilajdan kurtuldu, Mavi kategoriye alabilir miyiz” şeklinde yanıt verdi. Sağlık Bakanı Koca ise bu gönderiye, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı değerli hocamız. Marmara denizi aslına döndü, sizleri kutluyoruz. Haritamızda da yeri tertemiz beyaz. Aşılar yakında tamamlanınca Marmara'da karayla deniz aynı renge bürünecek. Masmavi haritayı hazırlıyoruz” paylaşımıyla yanıt verdi.