Bakan Koca müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, bin 183'ü sözleşmeli personel olmak üzere toplam 31 bin 183 personel alımı ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Ayrıca, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatlarına da 11 bin 317 sürekli yapılacağını belirten Bakan Koca, “Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.