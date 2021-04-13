Bakan Koca: "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor, kısıtlamalar zaruri hale geldi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız” dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türkiye'nin il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Bakan Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız” dedi.