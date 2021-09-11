Bakan Koca: “Nihai çözüm aşı, kurallar çok gerekli”

Buna göre, 28 Ağustos-3 Eylül arasındaki vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan üç il, Kayseri, Elazığ ve Karaman olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül arasında 100 bin kişi içinde bir haftada toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı haftalık İnsidans haritasının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, 28-Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de bildirdi. Buna göre iller sırasıyla, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın olarak kaydedildi. Bakan Koca, vatandaşlara bu illerden birinde olmaları durumunda daha da dikkatli olmaları gerektiğini işaret ederek, “Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli” dedi.