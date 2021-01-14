Bakan Koca: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine göster

Bakan Koca: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."