Bakan Koca, Şeyma'ya verdiği sözü unutmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den tahliyelerinin ardından gözlem süresi tamamlanan vatandaşları ve sağlık ekibini Zekai Tahir Burak Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Koca, doğum gününü birlikte kutlama sözü verdiği Şeyma'nın doğum gününü tekrar kutlayarak, birlikte pasta kesti.

Çin'den tahliye edilerek Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulan vatandaşların 14 günlük gözlem süresi sona erdi. Gözlem süresi sona eren vatandaşlarla hastanede bir araya gelen Bakan Koca, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Koca, doğum gününü sosyal medya hesabından kutladığı Şeyma'yı da unutmadı. Koca, yaptığı paylaşımda doğum gününü birlikte kutlama sözü verdiği Şeyma ile birlikte pasta kesti.

Bir hastanenin alt yapısı ve teknik donanımıyla sadece gözlem için ayrılmasının dünyada tek olduğuna işaret eden Koca, “Durumunun dünyada örneği olmadı, benzer şekilde bunu yapan ülke olmadı. Bu süreci de gerçekten yetkin Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda sürekli takip ettik. Sağlık personelimiz büyük bir özverili bir gayret içinde oldular, sizler de sabrettiniz ve bu 14 günü geçirmiş olduk” dedi.

Tahliye edilenler arasında bulunan Azerbaycanlı bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Koca'ya yürekten teşekkür ettiklerini belirterek, “Doktorlara, çalışanlara teşekkür ederim. Sıkıntı hiç yoktu, 14 gün nasıl geçti bilmiyoruz. 7 yaşında çocuğum da var. Her şeyi kendileri düşündü, biz bir şey istemedik bile” diye konuştu.

Bakan Koca, tüm vatandaşlara sabırlarından dolayı teşekkür etti.