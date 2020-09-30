Bakan Koca: “Şu ana kadar hazırlık ve 1. sınıflar için olan yüz yüze eğitimde ciddi bir sorun yaşamadık”

sınıflar ile ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, toplantının ana gündeminin son zamanlardaki vaka oranları olduğunu, bunun yanı sıra salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyrinin, hastane kapasitelerinin ve aşı çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

“Akıllı bileklik uygulamasını zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana değiliz”

Geçen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklanan “akıllı bileklik” uygulamasının herkese değil sıkıntı görülen, şüphe duyulan ve sorun yaşanabilecek kişiler için kullanılmasını hedeflediklerini belirten Sağlık Bakanı Koca, “Akıllı bileklik uygulamasını zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana değiliz. Ama akıllı bileklikte GPS üzerinden çalışan, Google Maps ile ikisinin çakıştırıldığı ve kesildiğinde veya belli bir mesafeden sonra uyarı veren bir sistemden bahsediyoruz. Bununla ilgili yazılım yapıldı ve bir noktaya gelinmiş oldu. Ayrıca gerektiğinde evde sabit bir yere takılabilen mesafeyi bizim ayarlayabilir olduğumuz, aileden varsa birden fazla kişinin de takip edilebilir olduğu, yani 30-40-50 metre gibi nasıl bir aralık vermeniz gerekiyorsa onun tanımlandığı ve o mesafe aşıldığında yine uyarı sistemi ile devreye giren bir sistem üzerinde çalışıldı ve şu an yapıldı. Ben doğrusu şu uygulamadan yanayım, bu akıllı bilekliği daha çok evde izole olmak istemeyen veya evde bir şekilde izole olmasından endişe ettiğimiz, izole olmayan kişilere uygulanması gerektiğini, sabit olan uygulamanın ise akıllı telefonu olmayan kişiler için gerektiğinde devreye girerek kullanılmasını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hazırlık ve 1. sınıflar için olan yüz yüze eğitimde ciddi bir sorun yaşamadık”

Eğitim konusunun Bilim Kurulu'nun gündeminde yer aldığını ve üzerine konuştuklarını belirten Bakan Koca, “Şu ana kadar hazırlık ve 1. sınıflar ile ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü Kabine Kurulu Toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olundu. Önümüzdeki haftalar, daha önce de biliyorsunuz Bilim Kurulumuzun düşüncesi hazırlık, 1. ve 2. sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar için bununla ilgili Bilim Kurulunun bir önerisi var bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta bu konu ile ilgili daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olunur” açıklamasında bulundu.

“Önümüzdeki hafta Türkiye genelinde salgındaki durumu görmek adına çalışma başlamış olacak”

Son dönemde gençlerde yaşanan vaka artış seyrinin sorulması üzerine Bakan Koca, “Türkiye genelinde 153 bin kişi ile yaptığımız bir çalışma olmuştu. Hem antikor bağışıklığı hem de pozitifliği virüs tespit teme, PCR yöntemi ile bir çalışma yapılmıştı. O dönemde de rakamları açıklamıştık. Yani yüzde 0.28 taşıyıcılık yüzde 0.82 gibi de koruyuculuk bağışıklık söz konusu idi. Aradan 2 aydan fazla zaman geçmiş oldu. Biz bu çalışmayı yeniden tekrarlama kararı aldık. Önümüzdeki hafta zannediyorum başlamış olur. Aradaki farkı da özellikle taşıyıcılık ne durumda, özellikle de salgının arttığı şu dönemde, artı bağışıklık durumunda da aradaki farkı görmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta da buna başlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“İl Hıfzıssıhha Kurulları HES kodunun yaygınlaşması için karar alabilir”

Bilim Kurulunun daha önceki toplantılarında da HES kodunun yaygın bir şekilde kullanılmasını önerdiğini ve bu kapsamda ulaşımda da HES kodunun yaygın kullanılmasının önemini bildiklerini belirten Bakan Koca, özellikle şehir içi ulaşımda kart sistemine işlenerek pozitif ya da riskli olan kişilerin araçlara binmesinin önlenmesini amaçladıklarını söyledi. Ayrıca Bakan Koca, il bazlı veya bölgesel olarak salgının yoğunluğuna göre İl Hıfzıssıhha Kurullarının, HES kodunu daha da yaygınlaştırabilmek üzere karar alabileceğini ifade etti.

Din görevlilerine yüzde 100 oranında ek ödeme yapılacağı iddialarına cevap veren Bakan Koca, bu ödemenin vefat edenleri, özellikle de Covid-19 özelinde yıkayan gassallar için yapılan bir ödeme olduğunu ve bu oranın 200 - 250 liraya karşılık geldiğini kaydetti.

Öte yandan asemptomatik vakaların vaka, semptom gösterenlerin ise evde veya hastanede tedavi görmesi fark etmeksizin hasta olarak kabul edildiğini belirten Bakan Koca, “Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı, zaten 29 Temmuz'dan itibaren de günlük hasta sayısı olarak verdik” ifadelerini kullandı.