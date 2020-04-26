İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Covid-19 hastası Türkiye'ye getiriliyor

İsveç’te yaşayan ve Covid-19 teşhisi konulan kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla Türkiye’ye getirilecek.

İsveç'te yaşayan ve Covid-19 teşhisi konulan kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilecek.


İsveçte yaşayan Samira Gülüşken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kronik kalp hastası olan babası Emrullah Gülüşken'e Covid-19 teşhisi konduğunu duyurarak Türkiye'den yardım istemişti. Gülüşken söz konusu paylaşımda, “Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babamın 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar. İki tane küçük erkek kardeşim ve bir ablam var, iki kız tek başımıza her yerle iletişim kurmaya çalıştık, 2 gün önce zorla da olsa ambulansı getirtebildik ve ateşler içinde yanan babamın testinin pozitif çıktığını söyleyip tekrardan eve getirdiler. Bir gece dahi tutmadılar orada. Benim ve kardeşlerimin hayatını da tehlikeye attılar. Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz ne yaparız nereye başvururuz bilmiyoruz lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun, babamın durumu çok kötü bir an önce müdahale edilmeli, lütfen” ifadelerini kullanmıştı.


Paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Korona hastası 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine ambulans uçakla Antalya'ya getirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.