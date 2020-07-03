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Bakan Koca: “Temizlik, COVID-19'a karşı alacağımız üç tedbirden biridir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı temizlik uyarısı bulunarak” Temizlik, COVID-19’a karşı alacağımız üç tedbirden biridir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı temizlik uyarısı bulunarak” Temizlik, COVID-19'a karşı alacağımız üç tedbirden biridir” dedi.


Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temizlik, COVID-19'a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir.” İfadelerini kullandı.

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