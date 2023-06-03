İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca ve Bakan Ersoy ikinci kez kabinede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde de yerlerini alarak, eski kabineden yeni listede tekrar yer alan iki bakan oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de yerlerini alarak, eski kabineden yeni listede tekrar yer alan iki bakan oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki yerlerini almıştı. AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de görevlerine başlarken, iki bakan milletvekili adayı olarak gösterilmemişti. 5 yıl boyunca görev yapan Bakan Koca ve Bakan Ersoy, 28 Mayıs tarihinde yüzde 52,18 oy alarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın açıkladığı listede tekrar yer aldı ve yeni dönemde görevine devam edecek olan iki isim oldu.

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