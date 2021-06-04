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Bakan Koca: "Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız bugün 100’ün altına indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" ifadelerini kullandı.

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