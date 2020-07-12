Bakan Koca: ”Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim”

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” ifadelerine yer verdi.