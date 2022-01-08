İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca: “Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un yeni varyantına yakalanan çoğu kişinin, hastalık sürecini hafif atlattığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un yeni varyantına yakalanan çoğu kişinin, hastalık sürecini hafif atlattığını ifade etti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun” ifadelerini kullandı.

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