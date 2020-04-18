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Bakan Koca: "Yeşilköy'de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane her türlü afette güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy’de inşa edilen çok amaçlı hastanenin güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy'de inşa edilen çok amaçlı hastanenin güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacağını kaydetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'nin ardından Yeşilköy'de yapımı devam eden hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy'de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda bin 8 yataklı" dedi.

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