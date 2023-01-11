İhlas Haber Ajansı

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Bakan Koca: “Yoğun bakımda tedavi gören 6 aylık bebek ambulans helikopterle başka bir hastaneye nakledildi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Edirne T.

Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören 6 aylık bir bebek, ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edirne T. Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören 6 aylık bir bebek, ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Geçmiş olsun bebek. Bu imkanlar senin için var” ifadelerini kullandı.

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