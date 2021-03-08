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Bakan Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakarlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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