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Bakan Koca'dan Ayasofya'daki cuma namazı öncesi uyarı: “Tedbirli cumaları örnek alalım”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya’da yarın kılınacak cuma namazı öncesi uyarılarda bulunarak, “Tedbirli cumaları örnek alalım” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da yarın kılınacak cuma namazı öncesi uyarılarda bulunarak, “Tedbirli cumaları örnek alalım” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım” ifadelerine yer verdi.

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