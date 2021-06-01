Bakan Koca'dan bıçaklı saldırıda yaralanan doktora geçmiş olsun ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Koca, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendisine yapılan saldırı ile yaralanan meslektaşım Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Durumu her gün iyiye gidiyor. Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.