Bakan Koca'dan, CHP'li vekilin ailesine başsağlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yayınlamış olduğu mesajla, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın ailesine başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından yayınlamış olduğu mesajla, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Bakan Koca mesajında, “Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.