İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca'dan "Dünya Diyetisyenler Günü" mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü’nü “Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz” mesajı ile kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü'nü “Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz” mesajı ile kutladı.


Bakan Koca sosyal medya hesabından Dünya Diyetisyenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Koca, “Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dâhil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.