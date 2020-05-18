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Bakan Koca'dan hastanelere inceleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık alt yapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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