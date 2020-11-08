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Bakan Koca'dan “havalar soğudu” paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalar soğudu.

Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Korona virüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı” ifadelerini kullandı.


Bakan Koca, ayrıca paylaşımına “havalar soğudu” notuyla bir de fotoğraf ekledi.

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