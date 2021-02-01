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Bakan Koca'dan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözüyle bir video paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Şeyh Edebali'nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözüyle bir video paylaştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Şeyh Edebali'nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözüyle bir video paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, Covid-19 ile mücadelenin en ön safındaki sağlıkçılar yer aldı. Videoda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen talep üzerine yola çıkan UMKE ekiplerinin Covid-19 aşısını ulaştırma serüvenine yer verildi. Karlı yolları aşarak Erzurum'daki bir köyde ikamet eden yaşlı vatandaşların aşılarını ayaklarına kadar götüren Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aşıyı ulaştırma sürecinin paylaşıldığı videonun sonunda Bakan Koca'nın “Her zaman her şartta milletimizin hizmetindeyiz” sözleri yer aldı.

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