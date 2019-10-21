Bakan Koca'dan iyot uyarısı

Bakan Koca, resmi sosyal medya hesabından “21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü” dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında, “İyot eksikliği bebek ve çocuklarda büyüme, gelişme ve zeka geriliğine, kas hastalıklarına, konuşma bozukluğuna, öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalmaya sebep olmaktadır. Ayrıca gebelerde düşük, erken doğum ve ölü doğum riski artmaktadır. İyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden bir diğeri de guatr hastalığıdır. Günlük iyot ihtiyacınızı karşılayacak yiyecekler tüketin, iyot eksikliğinden oluşabilecek sorunlardan kendinizi ve çocuklarınızı koruyun” dedi.