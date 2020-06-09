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Bakan Koca'dan, 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, ’maske ve sosyal mesafe’ uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 'maske ve sosyal mesafe' uyarısında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'seyahat' konusunda uyarıda bulundu. Koca, "Yaz, geldi. Büyüklerimiz dahil, birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

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