İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.