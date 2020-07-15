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Bakan Koca'dan temizlik uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temizlik konusunda uyararak “Temizlik, Covıd-19’a karşı güçlü bir tedbirdir” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temizlik konusunda uyararak “Temizlik, Covıd-19'a karşı güçlü bir tedbirdir” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından korona virüse karşı temizliğin önemine vurgu yaptı. Koca, “Sabunun yapısında bulunan, su ve yağda kolay çözünen kısımlar, Korona virüsteki iki tabakalı lipitleri parçalar. Yağ zarı çözülen virüs etkisiz hale gelir. Dokunduğumuz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi daha sık yıkayalım. Temizlik, Covid-19'a karşı güçlü bir tedbirdir” paylaşımında bulundu.

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