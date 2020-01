Bakan Koca'dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. 34 yaşındaki Hatice Açıkel, normal doğum ile sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Hatice ve Erdal Açıkel çiftinin 4'üncü bebekleri saat 00.00'da 2020'ye merhaba dedi. 3 kilo 880 gram ağırlığında ve 52 santimetre boyunda doğan bebeğe Gökhan ismi verildi. Hastaneye gelerek doktorlardan anne ve bebeğin durumu hakkında bilgi alan Koca, aileyi tebrik etti. Bir süre aileyle sohbet eden Koca, anneye çiçek takdim ederek bebeğe de altın taktı.

Koca, Gökhan bebeğin vatana ve millete hayırlı bir evlat olması konusunda temennide bulundu. Her yıl Türkiye'de doğan bebek sayısının 1 milyon 250 bin olduğunu ama bu oranın her geçen düştüğünü belirten Bakan Koca,” Doğurganlık oranı ortalama 2.1 olması gerekirken geçen yıl 1.99 ile kapattık. Nüfusumuz her geçen yıl yaşlanıyor. Bu tabi milletimiz ve ülkemiz için doğru olmayan hem gelecek nesillere bir yük olarak bıraktığımız anlamına geliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinin önemini vurgulayan Bakan Koca, “Biz 2020 yılında güçlü bir doğum eylem planı devreye sokacağız. Bunun hazırlıkları yaptık burada özellikle normal doğumu teşvik eden çünkü oranlarımız dünya oranlarının çok üstünde. Özellikle özel sektör ve üniversitelerde yüzde 75'lere kadar çıkıyor. Kamu hastanelerinde bu oran daha makul ve şu an bulunduğumuz hastanede de her gebeye bir ebe, her odaya bir ebe uygulamasını başlattık. Sezaryen oranı burada yüzde 15'lere kadar düştü. 2020 yılında normal doğum sayılarını artıran sezaryeni tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz. Sezaryenin bir cerrahi ameliyat olduğunu biliyoruz. İsteğe bağlı yapılmaması gereken çünkü hem anne hem bebeğin sağlığı için zararlı olduğunu iyi biliyoruz” diye konuştu.

Anne Hatice Açıkel, iyi bir doğum geçirdiğini ifade ederek, “Çok mutluyuz. Bebeğimiz inşallah bize şans getirir. Abisi vardı vefat ettiği için onun ismini koymak istedik” dedi.

Baba Açıkel ise mutlu olduğunu belirterek, “Yeni yılın ilk bebeği olduğu için bize şans getirsin inşallah. Abisi vefat etti, onun ismini koyduk. Onun ismiyle yaşasın diyoruz, sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Kardeşleri de heyecanlı bir şekilde bekliyorlar” ifadelerini kullandı.