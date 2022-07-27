Bakan Kurum: "Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara için dertli olan hiç kimsenin ANKAPARK'ın bu durumuna müsaade etmeyeceğini belirterek, "Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde başta Açelya Apartmanı olmak üzere 11 bina, istinat duvarının çökmesi nedeniyle riskli hale geldi. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından söz konusu bölgeye 8 bloktan oluşan 139 konutluk ve 67 araçlık otoparkı içeren bir proje hayata geçirildi. Projenin temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada, “Burada komşularımızın hepsi o geceyi dün gibi yaşıyorlar. Vatandaşımızı gerçekten korkutan bir süreç yaşandı. Olayı duyar duymaz hemen ekiplerimizi alana gönderdik. Hızlı bir şekilde valimiz, milletvekillerimiz ile sürecin yakından takibini yaptık. Seferberlik anlayışı ile yaptık. Buraya gelerek de çalışmalarımızı dikkatli ve hassas bir şekilde yürüttük. Öncelikle vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, yavrularımızı güvenli yerlere taşıdık. Hiçbir kardeşimizi açta açıkta bırakmadık. Yerinde hızlı gönüllü anlayışı ile mahalle sakinlerimize eşya, taşınma ve kira yardımında bulunmak suretiyle bu süreci en hassas şekilde yürütmeye gayret gösterdik” dedi.

Bakan Kurum, projenin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

“Hep birlikte 8 blokta 139 konut 67 araçlık otoparkımız ile yeni yuvalarımızı yapıyoruz. Yeni yuvalarımızla ilgili vatandaşlarımızın soru işaretleri olabilir. Buna ilişkin de emin olun ki sizlerin kalan ödemelerinize ilişkin bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılması gereken ne destek varsa bunu yapacak. Kalan bir bedel varsa da bunu kira öder gibi ödeyeceğinizi de buradan size müjde vermek istiyorum. Bu projeyi yıl sonuna kadar da tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar siz değerli hemşerilerimize, hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

“Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamıyoruz”

Bakan Kurum, ANKAPARK konusunda ise duruşlarının aynı olduğuna dikkati çekerek, “Biz hep şunu söyledik. Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli. 'Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir?' dedik. Ama bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum, ANKAPARK projesinin eleştirilebileceğini, beğenilmeyebileceğini, hatalar bulunabileceğini, eksikliklerin fark edilebileceğini belirterek, ”Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef alan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı kardeşlerimizin aklıyla alay edercesine buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.”

“Artık şu CHP'nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın”

“Yanlış anlamak için tetikte bekleyene doğruyu anlatamazsın” atasözüne atıfta bulunan Kurum, “Ama biz doğrusunu yine ısrarla anlatacağız. Artık şu CHP'nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın” diye konuştu.

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ithafen, enkaz haline getirildiğini iddia ettiği ANKAPARK'ta fotoğraf vermek, çekilen videolarla film yapmak ve sosyal medyada anket başlatmakla başkan olunmayacağını söyledi.

“Ankara için dertli olan hiç kimse ANKAPARK'ın bu durumuna müsaade etmez”

İyi bir niyetle ve siyaset üstü bir anlayışla konuştuğunu ifade eden Bakan Kurum, “Ankara için dertli olan hiç kimse ANKAPARK'ın bu durumuna müsaade etmez. Çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için etmez. Ankara için dertleneceksin, sorunun değil çözümün parçası olacaksın. Ankara'nın çocukları için başlayacaksın, bitireceksin, vatandaşa armağan edeceksin” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ilgili diğer genel müdürler, milletvekilleri ve hak sahipleri ile butona basarak projeye start verdi. Bakan Kurum, törenin ardından Beyler Mahallesi'ndeki 55 konutun açılış törenine katılmak üzere Çamlıdere'ye geçti.

İleri Mahallesi'nde yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projenin törenine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in yanı sıra 200'ü aşkın hak sahibi aile katıldı.