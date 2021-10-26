Bakan Kurum: “Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Atık toplayıcı emekçiler Sıfır Atık Hareketinin gizli kahramanıdırlar. Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz. Onlar da geri dönüştürüp ekonomimize katkı veriyorlar. Doğamıza destek oluyorlar” ifadelerine yer verdi.