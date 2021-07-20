İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kurum: "Bayramımız mübarek olsun"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kurban Bayramı’nın ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam âlemi, gönül coğrafyamız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kurban Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam âlemi, gönül coğrafyamız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Allah'a yakınlığın, teslimiyetin, sadakatin bayramı Kurban Bayramı'nın ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam âlemi, gönül coğrafyamız ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" açıklamalarında bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.