Bakan Kurum: "Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Giresun'daki sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarımıza hızla başladık. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın zararlarını telafi edecek, yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden zarar gören Giresun'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Giresun'daki sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarımıza hızla başladık. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın zararlarını telafi edecek, yaraları hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.