Bakan Kurum: “Güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri yolunda adımlarımızı atarken de hep sizleri düşündük”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da genç hemşehrileri ile iftar yemeğinden sonra bir araya geldi.

Kızılcahamam 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında hemşehrileriyle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, genç hemşehrilerini unutmadı. Memleketinde coşkuyla karşılanan Bakan Kurum, iftar yemeğinden sonra gençlerle kıl çadırda buluşarak Türkiye'nin 2023 ve 2053 vizyonunu ve bakanlık çalışmalarını anlattı. Bakan Kurum, etkinlikte yer alan 11 yaşındaki Atabey'in Erzurum'daki bir köy okulunun eksikliklerinin tamamlanması ricasını da geri çevirmedi ve eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

“Biz gençlerimizin yanındayız”

Gençlerin heyecanına ortak olabilmenin en büyük şeref ve mutluluk olduğunu söyleyen Kurum, “Allah heyecanınızı hiçbir zaman dindirmesin. Her zaman biz, genç bir bakanınız olarak, genç bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak sizlerin yanınızda olduk. İnşallah bundan sonra da olacağız. Biz gençlerimizin yanındayız. Gençlerimiz için aslında bu mücadelenin hepsi sizler için, sizlerin geleceği için, ülkemiz için, o güçlü Türkiye yolundaki adımlarımız için” diye konuştu.

“Güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri yolunda adımlarımızı atarken de hep sizleri düşündük”

Mücadelelerinin hep gençler için olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız, attığımız her adımda gençlerimizin kararlarına önem verdiler. Hep gençlerimizle birlikte yol yürüdük. Onların görüşlerini, fikirlerini hep önemsedik ve onların talepleri doğrultusunda aslında eğitimde, sağlıkta, çevrede, şehircilikte ve sanayide hep 2023, 2053 hedeflerini ortaya koyarken, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri yolunda adımlarımızı atarken de hep sizleri düşündük. Hep sizler bizim yol arkadaşımızdınız. Bu manada da sizlerin görüşleri, fikirleri, önerileri bizim için çok çok kıymetli. Allah hepinizden razı olsun, her zaman bizim yanımızda oldunuz. Hep Cumhurbaşkanımızı desteklediniz. Ak Parti'mizin, Ak davamızın en önemli gönüllüleri oldunuz ve her zaman sahada bir ve beraber olduk” şeklinde konuştu.

“2024'te Ankara'yı yeniden ‘AK Belediyecilikle' buluşturacağız”

Kurum 2023 seçimlerinde Kızılcahamam ve Ankara'da sandıklardan Ak Parti olarak zaferle ayrılacaklarını belirterek, “İnşallah 2023 yılında da Kızılcahamam'da, Ankara'da sandıkları patlatacağız. Önce 2023 seçimlerinde alacağız ardından 2024'te Ankara'yı yeniden ‘AK Belediyecilikle' buluşturacağız ve hedeflerimiz, hayallerimiz hiçbir zaman bitmeyecek. 2053'e ilişkin hedeflerimizi belirledik, çalışmalarımızı yaptık. Emin olun ki hani hep söylüyoruz: ‘50 yıllık, 100 yıllık planlarımızı yapıyoruz'. Buna emin olabilirsiniz ki ülkemiz gerçekten 2053'e geldiğinde, 2071'e geldiğinde atalarımızın bize bıraktığı, miras ettiği tüm değerleri korumuş, bölgesinde lider ülke olmuş, dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmiş bir ülke olacaktır ve bunu hep birlikte yapacağız” dedi.

“Avrupa'da ve yurtdışında gıptayla baktığımız millet bahçelerini sizlerin, milletimizin hizmetine sunuyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlerin geleceği için çok önemli projeler yürütüyoruz. İnşallah 1-2 ay içerisinde açacağımız millet bahçelerimiz var. ‘81 İlde 81 Milyon Metrekare' hedefiyle bu çalışmayı yürütüyoruz. İçerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadınlarımızın vakit geçireceği kütüphaneleri var. Yine buradaki kıraathanelerde ders çalışacaksınız, kütüphanelerde ders çalışacaksanız. Yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla gittiğiniz her şehirde. Avrupa'da ve yurtdışında gıptayla baktığımız millet bahçelerini sizlerin, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Yine iklim değişikliği, bakanlığımızın ismi ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı' oldu. Bu da çok çok önemli. Bunu gençlerimizle birlikte yürüteceğiz. Bu proje, Türkiye'miz adına dünyamız adına çok çok önemli. İklim değişiyor, iklimin değiştiğini aslında buradaki afetlerde net bir şekilde görüyoruz. Bu mücadelenin de en öncüsü, en önde gideni de gençlerimiz olacak. ‘İklim Elçilerimiz' var. 209 üniversitemizden seçtiğimiz ‘İklim Elçilerimizle' birlikte onların görüşlerini, fikirlerini, önerilerini aldık. Emin olun lisedeki ve üniversitedeki bütün gençlerimiz hepsi geleceğe umutla, güvenle bakıyor."

“Problem neyse hep o sorunu çözmenin gayreti içerisinde olduk”

Bakanlık süresi boyunca ithamların, polemiklerin, iftiraların içinde yer almadıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Tüm ekibimizle birlikte 84 milyon vatandaşımızın sorunu, problemi neyse hep o sorunu çözmenin gayreti içerisinde olduk. Bir yerde afet oldu orada olduk, sel oldu orada olduk, yangın çıktı hemen gittik bütün bakan arkadaşlarımızla Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde onların yanında olduk. Onların hüznüne yangında, afette hüzünlerine ortak olduk ve 1 yıl sonra da yeni bir resim çizdik ve o resmi inşa ettik. İnşa ettiğimiz resimde de dün İzmir'deydik, depremzede kardeşlerimizin evlerini verdik. Elazığ ve Malatya'da, tüm ilçelerimizi, mahallelerimizi, köylerimizi gezdik ve hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık” ifadelerine yer verdi.