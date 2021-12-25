Bakan Kurum ile görüşen Altınok'tan kentsel dönüşüm müjdesi

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Keçiören'e Müjde! Kentsel dönüşüm planlarımız sürekli engelleniyor fakat Keçiören'in yüzde 90'ı bizden kentsel dönüşüm istiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştük, talimatı verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Keçiören'in beklentisi olan kentsel dönüşüm planlarını yapacak” dedi.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile millet bahçesi, kentsel dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarımız başta olmak üzere Keçiören'deki çevre ve şehircilik yatırımlarımızı ele aldığımız bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Altınok mesajında, 18 Kasım 2021'de Keçiören'in Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nda yaşanan patlamada ölümlerin yığma yapıya bağlı olarak meydana geldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Eskiyen bir kent var. Biliyorsunuz, bir patlama oldu. Ölüm ise patlamadan değil binanın eski ve yığma olmasından dolayı oldu. 3 vatandaşımız rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İnsan hayatı, insan canı her şeyden değerlidir, paha biçilemez. Bakan Murat Kurum Bey'e bundan dolayı 950 bin Keçiörenli adına çok teşekkür ediyorum. Bakanımız bir caddemizin düzenlenmesi ile ilgili de talimat verdi.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sıfır atık projesi kapsamında Keçiören Belediyesine destek verdiğini de söyleyen Altınok, “Bakanımız Sıfır Atık Projesi kapsamında da belediyemize ciddi bir katkı ve destek verdi. Biz hâlihazırda atıkları değerlendiriyoruz. Kompost makinemizle gübre üretiyoruz. Atıkların toplanması ve değerlendirilmesi belediyemizin Sıfır Atık Projesi kapsamında devam eden çalışmalarındandır. Bakanımız bizleri dinliyor, çözüm yolları arıyor; nasıl destek olabilirim, nasıl katkı sağlayabilirim diye. Hem bize hem de belediyelerimizin tamamına ciddi destekleri var” ifadelerini kullandı.