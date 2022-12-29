Bakan Kurum: “İlk Evim İlk İş Yerim projemiz Ankara'mıza toplamda 18 bin139 konut inşa edeceğiz”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim İlk İş Yerim projemiz çerçevesinde Mamak'ımıza 3 bin 645, Ankara'mıza toplamda 18 bin139 konut inşa edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şehit Hamza Sülen Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi ve Mamak Diriliş Mahallesi İlk Kura Çekim Törenine katıldı. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada yeni yıla vatandaşlara hizmet ederek girdiklerini belirterek, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Başkente yakışır eserler yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, başta Ankara'da olmak üzere, vatandaşlara en güzel yuvaları yapmaya, insanların içerisinde huzur içerisinden yaşayacakları yaşam alanlarını inşa etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Biz 20 yıldır ‘Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar' dedik. Başta Mamak olmak üzere Ankara'mızın tüm ilçelerinde 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. On binlerce Ankaralının güvenli ve sağlıklı yuvalarda yaşamasını sağladık. Bugün tüm ilçelerimizde toplam 5 bin yuvamızın dönüşümüne süratle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tarihi yapıları aslına uygun şekilde ihya ederek hemşerilerimize armağan ediyoruz”

Ankara genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve başlanacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, tarihi yapılara uygun yenileme ve yeşil alan düzenlemeleri yaptıklarını belirterek, "Başkentimizde bir yandan Nallıhan, Güdül, Beypazarı, Kızılcahamam'ın cadde ve sokaklarını, kent merkezlerini, tarihi yapılarını; aslına uygun şekilde ihya ederek hemşerilerimize armağan ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni yenileyerek Türkiye Yüzyılı'nın Başkentine yakışır bir buluşma mekânı haline getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ankara'mıza toplamda 18 bin139 konut inşa edeceğiz”

Bakan Kurum vatandaşlara verdikleri konut sözlerini yerine getirdiklerini ve yeni konutlar yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projemiz kapsamında; Mamak'ımıza 3 bin 645, Ankara'mıza toplamda 18 bin139 konut inşa edeceğiz. 100 bin konut yapılacak imarlı arsamızı da Ankara'da ilk kez ev sahibi olacak hemşerilerimizin, sizlerin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Millet bahçemiz, tam 58 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak”

Türkiye genelinde toplam 468 millet bahçesi yapılacağını ve bunların 164'ünün tamamlandığını dile getiren Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de Mamak'ımızda şehit öğretmenimizin hatırasını yaşatacak Hamza Sülün Millet Bahçemizde ilk fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. TOKİ Başkanlığımızca Mamaklı vatandaşlarımız ve yavrularımız için hayata geçirdiğimiz en nadide, en gözde eserlerimizden biri olacak bu millet bahçemiz, tam 58 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak. Bahçemizde, yeşilin içerisinde; çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi, kadın kooperatifi, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark ile mescit yer alacak.”

Konuşmasının ardından Mamak Diriliş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kuraların çekimini başlatan Bakan Kurum, ardından Şehit Hamza Halit Sülün'ün adının yaşatılacağı millet bahçesinde ilk fidanları toprakla buluşturdu. Millet bahçesi kütüğüne Şehit Hamza Halit Sülün'ün adı çakılarak dualar edildi.