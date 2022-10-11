Bakan Kurum: “Konut amaçlı arsalarımıza üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor”

81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvuru detaylarını anlattığı sosyal medya hesabından video mesaj olarak paylaştı.

Bakan Kurum, video mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yapılan Kabine Toplantısı sonrasında konut arsası ve iş yeri ile ilgili detayları paylaştığını hatırlatarak, “Konut amaçlı arsalarımıza üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. 81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” dedi.

“4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık”

Bakan Kurum, vatandaşlar tarafından büyük bir teveccüh ve ilgiyle karşılanan 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından şimdi de arsa kampanyası ile ilgili müjdeyi, kabine toplantısını ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da paylaştığını hatırlatarak, “Şu ana dek E-devlet üzerinden 7.2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık. Konut amaçlı arsalarımıza da üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor” diye konuştu.

“81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik”

Bakan Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını açıklayarak, “81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul'da, 100 bin Ankara'da, 25 bin İzmir'de, 45 bin Gaziantep'te, 55 bin Konya'da, 25 bin Kayseri'de, 30 bin Diyarbakır'da, 28 bin Eskişehir'de, 26 bin 700 Van'da, 23 bin Antalya'da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

“Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir”

Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak istisnasız her vatandaşa sunulacağını söyleyen Bakan Kurum, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor”

İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunduğunu söyleyen Kurum, müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığının buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini vereceğini ifade etti.

“Sosyal konutların ilk temellerinin Ankara'da, atılacağız”

Bakan Kurum, sosyal konutların ilk temellerinin Ankara'da, atılacağını ve bu anlamda; 25 Ekim'de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5 bin konutun temellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını belitti.

“Sanayi iş yerlerimizin de temellerini, 2022 yılı bitmeden atacağız”

Bakan Kurum, 50 bin iş yeri için ise ilk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 28 ilde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyerinin hizmete sunulacağını ifade ederek, “Bu işyerlerimizi de 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle; 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız” diye aktardı.

“Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut hamlemizin, diğer sektörlerimizi de tetikleyerek; 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına inanıyoruz”

Bakan Kurum konuşmasının sonunda, 2003 yılı başından itibaren üretilen sosyal konut sayısının 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak üretilen konutlarda oturan vatandaş sayısının da 10 milyonun üzerine çıkarılacağını vurgulayarak, Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut projesinin, diğer sektörleri de tetikleyerek; 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti.