Bakan Kurum: “Kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmalar başlatıldı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinatörlüğünü yürüttüğü Gaziantep'te çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerine toplam 495 bin metrekarelik 4 ayrı alanda 22 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanlarının çalışmaları başlatıldı. Yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak geçici barınma alanlarında, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak. Geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaları başlatan Bakan Kurum, depremlerden etkilenen illere giderek buralarda yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde de bulunuyor. Bakanlık, yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarını da başlattı. Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.