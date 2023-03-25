Bakan Kurum, Mehmetçik İftar Çadırı'nda depremzedelerle orucunu açtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek Mehmetçik İftar Çadırı'nda orucunu açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan Mehmetçik İftar Çadırı'nda depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı. Yemekte İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi. İftarı hazırlayan Mehmetçiğe teşekkür eden Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

Bakan Kurum, yemeğin ardından depremzede vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kurum, 1200 hanenin bulunduğu ve depremde 900 evin yıkık ve ağır hasar aldığı Sakçagözü Mahallesi'nde, Mehmetçik tarafından kurularak depremzede vatandaşların hizmetine sunulan çamaşırhane, banyo, yemek dağıtım noktası, Mehmetçik okulları, mescit çadırları ve ekmek fırınları hakkında bilgi aldı.