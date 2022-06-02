Bakan Kurum, Millet Kütüphanesi'ndeki Sıfır Noktası Sergisi'nin açılışını yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ön açılışı dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki “Sıfır Noktası Sergisi”nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ön açılışı dün Emine Erdoğan tarafından yapılan, ileri dönüşüm felsefesi ile oluşturulan "Sıfır Noktası Sergisi”nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezerek eser sahibi Sanatçı Deniz Sağdıç'tan sergi hakkında bilgi alan Bakan Kurum, yaptığı açıklamada topyekun bir seferberlik şuuruyla doğayı ve çevreyi koruyacak adımlar attıklarını söyledi.

Bakan Kurum, atıklardan yapılan bu tür sergilerin çok önemli olduğunu kaydederek, “Deniz Hanımın yapmış olduğu eserleri gezdik. Bu sergimizin de dün ön açılışını Emine Erdoğan Hanımefendi ile yapmıştık. Bugün de milletin kütüphanesinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Artık bu sanat çok çok önemli oldu. Sürdürülebilir sanat diye tabir edebileceğimiz atıklardan, camlardan, metallerden, plastik atıklardan, su şişeleri kapaklarından yapılan ve gerçekten değerli gördüğümüz bu eserler Millet Kütüphanemizde sergilenecek. Bu sayede buraya gelen gençlerimiz, atıklardan neler yapılabileceğini görmüş olacak” dedi.

“Sıfır Noktası dememizin sebebi, günlük ihtiyaçlarımızı minimum seviyede tutarak, en az tüketimle günlük yaşamımızı sürdürmemiz noktasındaki bir hedeftir” diyen Bakan Kurum, sergiyi gezdikten sonra 209 üniversitenin İklim Elçileriyle basına kapalı bir şekilde toplantı gerçekleştirdi.

Sanatçı Deniz Sağdıç ise şunları söyledi:

“Ben bir sanatçı olarak atık dediğimiz şeyi sanatla, estetikle birleştirebiliyorsam, bizi izleyen birçok izleyici de kendi alanında mutlaka bir şeyler yapabilir. Özümüzde olan değerlendirme kültürünü tekrar inşa etmeye çalışıyorum. Ben atmadım, vazgeçmedim. Evet, ihtiyaçlarım doğrultusunda kullandım. Ama ihtiyaçlarım değiştiğinde onları dönüştürebildim. Bütün tüketiciler de bu şekilde yapabilir.”

“Sıfır Noktası Sergisi”, 30 Haziran tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sanatseverleri bekliyor.